LearnUpon
LearnUpon Platy

Platy ve společnosti LearnUpon se pohybují od $36,836 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $52,253 pro pozici Zákaznický servis na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti LearnUpon. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Zákaznický servis
$52.3K
Softwarový inženýr
$36.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti LearnUpon je Zákaznický servis at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $52,253. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti LearnUpon je $44,544.

