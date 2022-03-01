Seznam společností
LeanIX
LeanIX Platy

Platy ve společnosti LeanIX se pohybují od $57,897 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $101,654 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti LeanIX. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $69.4K
Manažerský konzultant
Median $102K
IT specialista
$69.3K

Produktový designér
$57.9K
Manažer softwarového inženýrství
$83.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti LeanIX je Manažerský konzultant s roční celkovou odměnou $101,654. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti LeanIX je $69,396.

Další zdroje