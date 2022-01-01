Adresář Společností
League Platy

Rozsah platů League se pohybuje od $68,665 v celkové kompenzaci ročně pro Rozvoj obchodu na spodním konci do $150,750 pro Analytik kybernetické bezpečnosti na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti League. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $120K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $150K

Rozvoj obchodu
$68.7K
Copywriter
$70.9K
Právní oddělení
$144K
Produktový designér
$116K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$151K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in League è Analytik kybernetické bezpečnosti at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $150,750.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in League è di $132,102.

