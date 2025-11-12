Seznam společností
Lattice
Lattice Full-Stack softwarový inženýr Platy v United States

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti Lattice se pohybuje od $189K year pro L3 do $289K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $170K.

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
Software Engineer I(Začátečnická úroveň)
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
Software Engineer II
$204K
$172K
$32K
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$289K
$223K
$65.5K
$0
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Lattice podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

3 years post-termination exercise window.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Lattice in United States představuje roční celkovou odměnu $298,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lattice pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in United States je $165,000.

