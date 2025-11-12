Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Lattice se pohybuje od $206K year pro L3 do $229K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $220K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lattice. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
$154K
$154K
$0
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$229K
$229K
$0
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Lattice podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
3 years post-termination exercise window.