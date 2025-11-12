Seznam společností
Lattice
  • Platy
  • Produktový designér

  • UX designer

Lattice UX designer Platy

Kompenzace UX designer in United States ve společnosti Lattice činí $193K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $195K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lattice. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Lattice podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

3 years post-termination exercise window.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX designer ve společnosti Lattice in United States představuje roční celkovou odměnu $294,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lattice pro pozici UX designer in United States je $173,250.

