Latham & Watkins
Latham & Watkins Právní Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Právní in New York City Area ve společnosti Latham & Watkins činí celkem $324K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Latham & Watkins. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Celkem za rok
$324K
Pozice
L3
Základní
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Latham & Watkins?

$160K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Právní ve společnosti Latham & Watkins in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $455,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Latham & Watkins pro pozici Právní in New York City Area je $315,000.

