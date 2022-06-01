Seznam společností
Landor
Landor Platy

Platy ve společnosti Landor se pohybují od $32,170 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $90,000 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Landor. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Marketing
Median $90K
Účetní
$78.4K
Produktový designér
$32.2K

Časté dotazy

Landor最高薪職位是行銷，年度總薪酬為$90,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Landor年度總薪酬中位數為$78,390。

