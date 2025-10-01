Seznam společností
Landmark Group
Landmark Group Produktový manažer Platy v Greater Dubai Area

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Greater Dubai Area ve společnosti Landmark Group činí celkem AED 636K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Landmark Group. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Celkem za rok
AED 636K
Pozice
-
Základní
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
12 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Landmark Group?

AED 588K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Landmark Group in Greater Dubai Area představuje roční celkovou odměnu AED 736,007. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Landmark Group pro pozici Produktový manažer in Greater Dubai Area je AED 666,995.

