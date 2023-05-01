Seznam společností
Lambda Platy

Platy ve společnosti Lambda se pohybují od $119,400 celkové roční kompenzace pro pozici Marketingové operace na dolním konci až po $301,500 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Lambda. Naposledy aktualizováno: 10/19/2025

Softwarový inženýr
Median $270K
Marketing
$251K
Marketingové operace
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Produktový manažer
$245K
Prodej
$302K
Architekt řešení
$231K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Lambda je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $301,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lambda je $248,010.

Další zdroje