Lam Research
  • India

Lam Research Strojní inženýr Platy v India

Mediánový kompenzační balíček Strojní inženýr in India ve společnosti Lam Research činí celkem ₹2.28M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lam Research. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹2.28M
Pozice
L3
Základní
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
Roky ve společnosti
6 Roky
Roky zkušeností
13 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Lam Research?

₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Lam Research podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Přihlaste se k odběru ověřených Strojní inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem.

Zahrnuté pozice

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Strojní inženýr at Lam Research in India sits at a yearly total compensation of ₹2,715,319. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Strojní inženýr role in India is ₹2,099,653.

Další zdroje