Lam Research
Lam Research Strojní inženýr Platy v Greater Portland Area

Mediánový kompenzační balíček Strojní inženýr in Greater Portland Area ve společnosti Lam Research činí celkem $169K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lam Research. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Celkem za rok
$169K
Pozice
L4
Základní
$130K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$19.5K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
9 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Lam Research?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Lam Research podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Zahrnuté pozice

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Lam Research in Greater Portland Area představuje roční celkovou odměnu $294,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lam Research pro pozici Strojní inženýr in Greater Portland Area je $169,000.

