Lam Research Elektrotechnický inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lam Research. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$120K - $140K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$104K$120K$140K$149K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 1 dalších Elektrotechnický inženýr příspěvků v Lam Research k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

$160K

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Lam Research podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Elektrotechnický inženýr di Lam Research in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $148,941. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lam Research untuk posisi Elektrotechnický inženýr in San Francisco Bay Area adalah $104,386.

