Lam Research
Lam Research Datový vědec Platy v Greater Bengaluru

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lam Research. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

₹13.94M

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Lam Research podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Lam Research in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹4,742,810. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lam Research pro pozici Datový vědec in Greater Bengaluru je ₹3,163,544.

Další zdroje