  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • United States

Kyndryl Softwarový inženýr Platy v United States

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Kyndryl se pohybuje od $128K year pro Band 6 do $193K year pro Band 9. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $122K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Band 6
(Začátečnická úroveň)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Kyndryl?

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Kyndryl in United States představuje roční celkovou odměnu $223,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kyndryl pro pozici Softwarový inženýr in United States je $121,000.

