Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Kyndryl se pohybuje od $128K year pro Band 6 do $193K year pro Band 9. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $122K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kyndryl. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
