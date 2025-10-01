Seznam společností
Kyndryl
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Spain

Kyndryl Softwarový inženýr Platy v Spain

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Spain ve společnosti Kyndryl činí celkem €37.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kyndryl. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Barcelona, CT, Spain
Celkem za rok
€37.2K
Pozice
L1
Základní
€37.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Kyndryl?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Kyndryl in Spain představuje roční celkovou odměnu €57,045. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kyndryl pro pozici Softwarový inženýr in Spain je €37,212.

