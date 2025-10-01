Seznam společností
Kyndryl
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Hyderabad Area

Kyndryl Softwarový inženýr Platy v Greater Hyderabad Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Hyderabad Area ve společnosti Kyndryl činí ₹4.67M year pro Band 9. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kyndryl. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Band 6
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

₹13.94M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Kyndryl?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Kyndryl in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹4,784,652. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Softwarový inženýr role in Greater Hyderabad Area is ₹4,556,711.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Kyndryl

Související společnosti

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje