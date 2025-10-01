Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Austin Area ve společnosti Kyndryl se pohybuje od $106K year pro Band 6 do $121K year pro Band 8. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Austin Area činí celkem $107K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kyndryl. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
