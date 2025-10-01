Kompenzace Datový vědec in Greater Bengaluru ve společnosti Kyndryl činí ₹32.1K year pro Band 7. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹33.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kyndryl. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹32.1K
₹32.1K
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
