Kwalee Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Kwalee činí celkem ₹2.01M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kwalee . Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Kwalee
Frontend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹2.01M
Pozice
2
Základní
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Kwalee ?

₹13.94M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Kwalee in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,311,398. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kwalee for the Softwarový inženýr role in Greater Bengaluru is ₹2,003,921.

