Pracujete zde? Převzít správu společnosti
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Kronos Research Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Taiwan ve společnosti Kronos Research činí celkem NT$1.89M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kronos Research. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Celkem za rok
NT$1.89M
Pozice
-
Základní
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
0 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Kronos Research in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$10,086,066. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kronos Research pro pozici Softwarový inženýr in Taiwan je NT$1,537,900.

