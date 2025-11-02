Seznam společností
Kroll
  • Platy
  • Finanční analytik

  • Všechny platy Finanční analytik

Kroll Finanční analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Finanční analytik in United States ve společnosti Kroll činí celkem $126K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kroll. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Kroll
Analyst
hidden
Celkem za rok
$126K
Pozice
L2
Základní
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$1.2K
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Kroll?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Kroll in United States představuje roční celkovou odměnu $205,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kroll pro pozici Finanční analytik in United States je $111,200.

