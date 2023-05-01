Seznam společností
Kratos Defense and Security Solutions
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Kratos Defense and Security Solutions Platy

Platy ve společnosti Kratos Defense and Security Solutions se pohybují od $33,830 celkové roční kompenzace pro pozici Hardwarový inženýr na dolním konci až po $301,500 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Kratos Defense and Security Solutions. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Obchodní rozvoj
$302K
Hardwarový inženýr
$33.8K
Strojní inženýr
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Softwarový inženýr
$89.2K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Kratos Defense and Security Solutions je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $301,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kratos Defense and Security Solutions je $81,347.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Kratos Defense and Security Solutions

Související společnosti

  • Lyft
  • SoFi
  • Google
  • Databricks
  • Stripe
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje