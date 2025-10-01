Seznam společností
KPN
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Amsterdam Area

KPN Softwarový inženýr Platy v Greater Amsterdam Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Amsterdam Area ve společnosti KPN činí celkem €82.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti KPN. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Celkem za rok
€82.1K
Pozice
L3
Základní
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
Roky ve společnosti
6 Roky
Roky zkušeností
13 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u KPN?

€142K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at KPN in Greater Amsterdam Area sits at a yearly total compensation of €99,286. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KPN for the Softwarový inženýr role in Greater Amsterdam Area is €88,238.

