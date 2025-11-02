Seznam společností
KPN
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

KPN Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Netherlands ve společnosti KPN činí celkem €71.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti KPN. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Celkem za rok
€71.2K
Pozice
L3
Základní
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti KPN in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €84,856. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti KPN pro pozici Softwarový inženýr in Netherlands je €71,772.

Další zdroje