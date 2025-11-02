Seznam společností
KPN
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

KPN Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in Netherlands ve společnosti KPN činí celkem €62.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti KPN. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Celkem za rok
€62.7K
Pozice
-
Základní
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.8K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti KPN in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €115,118. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti KPN pro pozici Datový analytik in Netherlands je €61,972.

Další zdroje