Konica Minolta
Konica Minolta Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Konica Minolta činí celkem $77K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Konica Minolta. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Konica Minolta
Software Engineer
Ramsey, NJ
Celkem za rok
$77K
Pozice
Software Engineer I
Základní
$77K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Konica Minolta?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Konica Minolta in United States představuje roční celkovou odměnu $133,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Konica Minolta pro pozici Softwarový inženýr in United States je $105,000.

