Seznam společností
Kohler
Kohler Platy

Platy ve společnosti Kohler se pohybují od $58,800 celkové roční kompenzace pro pozici Programový manažer na dolním konci až po $170,850 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Kohler. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Softwarový inženýr
Median $80K
Strojní inženýr
Median $94.8K
Obchodní analytik
$97K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Datový analytik
$115K
Produktový designér
$164K
Produktový manažer
$139K
Programový manažer
$58.8K
Architekt řešení
$144K
Technický programový manažer
$171K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Kohler je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $170,850. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kohler je $114,570.

Další zdroje

