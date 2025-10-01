Seznam společností
Kofax
Kofax Softwarový inženýr Platy v Waterloo Region

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Waterloo Region ve společnosti Kofax činí celkem CA$97.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kofax. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Celkem za rok
CA$97.2K
Pozice
Senior
Základní
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Kofax?

CA$226K

Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Kofax in Waterloo Region sits at a yearly total compensation of CA$106,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kofax for the Softwarový inženýr role in Waterloo Region is CA$96,286.

