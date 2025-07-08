Seznam společností
Koenig Solutions
Koenig Solutions Platy

Platy ve společnosti Koenig Solutions se pohybují od $5,823 celkové roční kompenzace pro pozici Architekt řešení na dolním konci až po $14,459 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Koenig Solutions. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Produktový designér
$14.5K
Architekt řešení
$5.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Koenig Solutions je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $14,459. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Koenig Solutions je $10,141.

