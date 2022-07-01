Seznam společností
Koddi
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Koddi Platy

Platy ve společnosti Koddi se pohybují od $78,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $174,125 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Koddi. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $78K

Backend softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
$174K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Koddi je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $174,125. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Koddi je $126,063.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Koddi

Související společnosti

  • Catalyte
  • ConvergeOne
  • Kore.ai
  • Curtiss-Wright
  • Modus Create
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koddi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.