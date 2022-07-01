Seznam společností
KNZ
KNZ Platy

Platy ve společnosti KNZ se pohybují od $34,825 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $190,950 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti KNZ. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Manažerský konzultant
$191K
Softwarový inženýr
$34.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti KNZ je Manažerský konzultant at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $190,950. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti KNZ je $112,888.

Další zdroje

