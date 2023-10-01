Seznam společností
Knowunity Platy

Platy ve společnosti Knowunity se pohybují od $49,000 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $75,998 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Knowunity. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Softwarový inženýr
Median $76K
Produktový designér
$49K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Knowunity je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $75,998. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Knowunity je $62,499.

