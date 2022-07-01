Seznam společností
Known
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Known Platy

Platy ve společnosti Known se pohybují od $35,175 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $161,190 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Known. Naposledy aktualizováno: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manažer datové vědy
$161K
Datový vědec
$153K
Softwarový inženýr
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Known je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $161,190. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Known je $153,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Known

Související společnosti

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje