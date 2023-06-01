Adresář Společností
Knoema
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Knoema Platy

Rozsah platů Knoema se pohybuje od $87,560 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $318,400 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Knoema. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Datový vědec
$201K
Produktový designér
$87.6K
Prodej
$318K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Kõrgeima palgaga roll Knoema on Prodej at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $318,400. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Knoema mediaan aastane kogukompensatsioon on $201,000.

Doporučené práce

    Pro Knoema nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Tesla
  • Dropbox
  • Netflix
  • Snap
  • Airbnb
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje