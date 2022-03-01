Seznam společností
Knightscope
Knightscope Platy

Platy ve společnosti Knightscope se pohybují od $130,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $231,835 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Knightscope. Naposledy aktualizováno: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programový manažer
$232K
Projektový manažer
$179K
Softwarový inženýr
Median $130K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Knightscope je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $231,835. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Knightscope je $178,500.

