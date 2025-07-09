Seznam společností
Knight Frank
Knight Frank Platy

Platy ve společnosti Knight Frank se pohybují od $33,322 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $125,648 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Knight Frank. Naposledy aktualizováno: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Datový analytik
$33.3K
Datový vědec
$53.2K
Softwarový inženýr
$126K

Manažer softwarového inženýrství
$111K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Knight Frank je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $125,648. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Knight Frank je $81,879.

