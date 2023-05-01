Seznam společností
Knak
Knak Platy

Platy ve společnosti Knak se pohybují od $89,197 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $92,535 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Knak. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $89.2K
Marketing
$92.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Knak je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $92,535. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Knak je $90,866.

Další zdroje

