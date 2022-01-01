Adresář Společností
KLDiscovery
KLDiscovery Platy

Rozsah platů KLDiscovery se pohybuje od $8,964 v celkové kompenzaci ročně pro Informatik (IT) na spodním konci do $114,425 pro Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti KLDiscovery. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $70K

Full-stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
$59.7K
Informatik (IT)
$9K

Konzultant v managementu
$101K
Projektový manažer
$114K
FAQ

The highest paying role reported at KLDiscovery is Projektový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KLDiscovery is $70,000.

Další zdroje