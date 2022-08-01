Kitu Systems Platy

Seznam společností
Kitu Systems
Mediánový plat společnosti Kitu Systems činí $200,990 pro pozici Manažer softwarového inženýrství . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Kitu Systems. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Manažer softwarového inženýrství
$201K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Kitu Systems je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $200,990. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kitu Systems je $200,990.

