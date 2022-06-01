Adresář Společností
Kindred Healthcare
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Kindred Healthcare Platy

Rozsah platů Kindred Healthcare se pohybuje od $99,960 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $165,170 pro Marketingové operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Kindred Healthcare. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Finanční analytik
$134K
Marketingové operace
$165K
Softwarový inženýr
$100K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos Kindred Healthcare er Marketingové operace at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $165,170. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Kindred Healthcare er $134,419.

Doporučené práce

    Pro Kindred Healthcare nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Tesla
  • Stripe
  • Lyft
  • Intuit
  • Microsoft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje