KEV Group Platy

Platy ve společnosti KEV Group se pohybují od $54,767 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $199,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti KEV Group. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Produktový manažer
$61.2K
Softwarový inženýr
$54.8K
Manažer softwarového inženýrství
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti KEV Group je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $199,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti KEV Group je $61,200.

