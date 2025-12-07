Seznam společností
Kent
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Chemický inženýr

  • Všechny platy Chemický inženýr

Kent Chemický inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Chemický inženýr in India ve společnosti Kent se pohybuje od ₹2.07M do ₹3.01M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kent. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$27K - $30.8K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Chemický inženýr příspěvků v Kent k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Kent?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Chemický inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Chemický inženýr ve společnosti Kent in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,010,258. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kent pro pozici Chemický inženýr in India je ₹2,066,363.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Kent

Související společnosti

  • SoFi
  • Lyft
  • Spotify
  • Uber
  • Flipkart
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kent/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.