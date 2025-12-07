Seznam společností
Kent Hospital
Kent Hospital Lékař Platy

Průměrná celková kompenzace Lékař in United Kingdom ve společnosti Kent Hospital se pohybuje od £90.8K do £127K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kent Hospital. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$132K - $160K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$122K$132K$160K$171K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Kent Hospital?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lékař ve společnosti Kent Hospital in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £126,947. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kent Hospital pro pozici Lékař in United Kingdom je £90,833.

