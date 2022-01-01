Seznam společností
KenSci
Platy ve společnosti KenSci se pohybují od $114,660 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $155,775 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti KenSci. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Produktový manažer
$115K
Softwarový inženýr
$156K
Manažer softwarového inženýrství
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti KenSci je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $155,775. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti KenSci je $119,400.

