Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in United States ve společnosti Kelso & Company se pohybuje od $185K do $253K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kelso & Company. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$200K - $238K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$185K$200K$238K$253K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Kelso & Company?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Kelso & Company in United States představuje roční celkovou odměnu $253,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kelso & Company pro pozici Architekt řešení in United States je $184,800.

