Seznam společností
Keela
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Personalista

  • Všechny platy Personalista

Keela Personalista Platy

Průměrná celková kompenzace Personalista in Canada ve společnosti Keela se pohybuje od CA$95.9K do CA$134K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Keela. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$75.6K - $91.6K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Personalista příspěvků v Keela k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Keela?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Personalista nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Keela in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$134,087. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Keela pro pozici Personalista in Canada je CA$95,942.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Keela

Související společnosti

  • Facebook
  • PayPal
  • SoFi
  • Lyft
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keela/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.