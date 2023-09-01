Seznam společností
KCI Technologies
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

KCI Technologies Platy

Platy ve společnosti KCI Technologies se pohybují od $56,441 celkové roční kompenzace pro pozici Stavební inženýr na dolním konci až po $97,594 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti KCI Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Stavební inženýr
$56.4K
Strojní inženýr
$69.7K
MEP inženýr
$83.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Projektový manažer
$97.6K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti KCI Technologies je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $97,594. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti KCI Technologies je $76,615.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro KCI Technologies

Související společnosti

  • Amazon
  • Intuit
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje