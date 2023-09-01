Adresář Společností
KBTG
KBTG Platy

Rozsah platů KBTG se pohybuje od $10,841 v celkové kompenzaci ročně pro UX výzkumník na spodním konci do $44,087 pro Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti KBTG. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $22.1K

Full-stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $17.4K
Obchodní analytik
$24.9K

Marketing
$44.1K
Produktový manažer
$30.1K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$32.7K
UX výzkumník
$10.8K
FAQ

