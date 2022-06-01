Seznam společností
Katapult
Katapult Platy

Platy ve společnosti Katapult se pohybují od $44,428 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $214,200 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Katapult. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Manažer datové vědy
$214K
Datový vědec
$197K
Produktový designér
$99.5K

Softwarový inženýr
$44.4K
Časté dotazy

